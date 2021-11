Technicien d’équipement de piscines H/F à Béziers (34)

Formez-vous à l’Afpa de Béziers à partir du 31/01/2022 et devenez Technicien d’équipement de piscines, en obtenant le Titre professionnel de niveau 4 (bac pro) de technicien/ne d’équipement et de maintenance de piscines.

Le métier :

Il exauce le souhait de particuliers, professionnels et collectivités. Le technicien d’équipements de piscine conçoit, construit, rénove, entretient piscines maçonnées, en plastique, hors sol, extérieures, couvertes…

Objectifs de la formation :

Assurer le suivi de chantier et équiper les bassins de piscines

Réaliser la mise en service de piscines et de leurs accessoires

Réaliser la maintenance de piscines et de leurs accessoires

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances du niveau de la classe de 1re ou équivalent sont souhaitées.

Pour les professionnels de l’électricité et/ou du thermique et/ou du sanitaire, au moins 1 an d’expérience professionnelle est requis

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.beziers@afpa.fr en précisant impérativement l"intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).