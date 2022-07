Technicien d’Intervention en froid et en équipement de cuisines professionnelles H/F à Tarbes (65)

Formez-vous durant 10 mois, à partir du 05/09/2022 à Tarbes et devenez Technicien d’Intervention en froid et en équipement de cuisines professionnelles H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (Bac technique).

Le métier :

Avant son arrivée, les cuisines des restaurants, cafétérias, hôtels, hôpitaux… étaient vides. Après le départ du technicien d’intervention en froid et équipements de cuisines professionnelles, les cuisines possèdent tous les équipements de cuisines qui permettant la fabrication, cuisson, conservation et distribution des aliments en toute sécurité.

Objectifs de la formation :

Mettre en service et assurer la maintenance des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte et de climatisation

Mettre en service et assurer la maintenance des équipements de cuisson et de ventilation de cuisines professionnelles

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, les connaissances en mathématiques du niveau de la classe de 2nde sont souhaitées.

Pour les titulaires d’un CAP/BEP ou titre professionnel de niveau 3, une expérience professionnelle d’ au moins 2 ans en électromécanique, électrotechnique ou dans le froid est requise.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.tarbes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).