Technicien d’Assistance en Informatique H/F à Perpignan Rivesaltes (66)

Le Technicien d’Assistance en Informatique joue le rôle d’un SAV digital. Sa mission : veiller à la qualité et à la continuité du service informatique.

Vous aimez cette perspective ?

Vous avez un bon sens du service et de la relation client ?

Formez-vous à l’Afpa de Perpignan-Rivesaltes, à partir du 30 mai 2022 et obtenez un Titre professionnel de niveau 4 (bac technique).

Objectifs :

Mettre en service des équipements numériques

Intervenir sur les éléments de l’infrastructure

Assister ou dépanner les clients ou les utilisateurs

Prérequis :

Prérequis : Il est recommandé d’avoir une pratique régulière de la micro-informatique.

Niveau bac

Prérequis en micro-informatique.

Une pratique de l’outil informatique (connaissance du clavier et utilisation de l’outil micro) est demandée.

Une aisance relationnelle (contact client).

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.