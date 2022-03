Technicien Supérieur Système et réseaux H/F à Perpignan Rivesaltes (66)

Vous avez de bonnes capacités d’adaptation, le sens de la méthode et de bonnes qualités relationnelles ? Alors ce métier est fait pour vous !

Le technicien Supérieur Système et réseaux est un expert équipements et logiciels. Sa mission : garantir la disponibilité des réseaux informatiques et télécommunications des entreprises.

Formez-vous à l’Afpa de Perpignan-Rivesaltes à partir du 30 mai 2022 et obtenez un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT).

Objectifs de la formation :

Assister les utilisateurs en centre de services

Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée

Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation

Prérequis :

Bonne capacité d'abstraction

Connaissance intermédiaire en anglais (niveau A2+ du CECRL)

Utilisation avancée du poste de travail

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.