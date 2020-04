Technicien Routage PCB H/F à Toulouse (31)

Nous avons un poste à pourvoir au sein d’un industriel (pas une société de services) qui conçoit et développe des équipements électroniques embarqués et sol et des moyens d’essais dans les secteurs aéronautique et spatial.

Je recherche un(e) Technicien Routage PCB (H/F) pour avoir la responsabilité technique du placement et du routage de cartes électroniques en phase de conception. Rattaché au Département d’Ingénierie Matérielle, vous aurez pour mission :

L’Analyse du cahier des charges de routage (contraintes mécaniques, thermiques, électroniques)

Le placement et le routage des cartes électroniques

La création des composants de bibliothèque (symboles, empreintes, ERP)

La conception et la réalisation des liasses électroniques

Autonome et rigoureux, vous avez déjà travaillé dans le routage de cartes électroniques. Vous maitrisez les outils CAO, et de préférence Mentor-Graphics Expedition ou Allegro PCB Designer ainsi que les règles de conception de PCB (CAO).

Cherry On the Cake : Convention collective de la Métallurgie, Intéressement & Participation, Tickets restaurant, Mutuelle, Comité d’entreprise.

Pour postuler :

Marine BILLOT

Consultante en Recrutement

07 69 04 51 25

mb@myrecruitment-agency.com