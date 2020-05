Technicien Qalité Automobile H/F à Villemur sur Tarn (31)

VM industries est leader européen, dans la conception, le développement, la validation et la fabrication de boitiers de connecteurs, de terminaux et d’accessoires électriques pour l’automobile.

Directement rattaché au directeur qualité, le Technicien QualitéAutomobile H/F sera en charge de la qualitépour toute la phase de développement des nouveaux produits. Ses missions seront les suivantes :

• Participer au développement des nouveaux produits en apportant son experience et sa connaissance des outils qualité(AMDEC - PDS - PPAP...).

• Assurer la préparation et la validation des dossiers d’échantillons initiaux, assurer également la gestion des dérogations qualité.

• Organiser les AMDEC produits et process en tant qu’expert.

• Être le référent IMDS de VMI.

Titulaire d’une formation initiale en qualitéde niveau Bac+2/Bac+3 minimum et première expérience réussie au sein du secteur automobile. La maitrise d’un anglais technique opérationnel.

Votre force de proposition et votre capacitéàtravailler en transverse seront de reels atouts pour évoluer dans cette PME. Votre gout du travail en équipe et vos facultés de communication seront nécessaires. Capable d’évoluer dans un environnement exigeant et en développement vous avez à cœur de vous impliquer dans une entreprise dynamique et à taille humaine.

