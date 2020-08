Technicien Climatisation H/F à Toulouse (31)

AU BOULOT – Agence d’emploi présente à Bordeaux, Agen, Toulouse, Auterive et Cazères, propose de nombreuses missions (Intérim, CDD, CDI). Forte de nombreuses années d’expérience notre équipe met en relation chaque jour les entreprises en recherche de talents et les candidats à la recherche d’un boulot épanouissant.

Aujourd’hui moins que demain nous avons besoin de redonner du sens au travail et cela commence par des actes simples qui vont dans le sens de ce que nos clients et nos candidats attendent, alors, « Tous au boulot »

AU BOULOT, votre agence de Toulouse-Labège, recrute pour l’un de ses clients spécialisé dans le second œuvre, un Technicien(ne) froid et climatisation (H/F).

Vos missions

En déplacement en Haute Garonne, vous intervenez auprès des clients et réalisez le dépannage, l

Votre profil

Compétences requises :

Maîtrise des technologies liées aux installations climatiques frigorifiques et électriques

Bonne connaissance des matériaux et matériels utilisés,

Lecture et interprétation de plans, schémas électriques et fiches d’instruction

Respect des normes qualité, sécurité et environnement

Capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale

Sens du service, relationnel client

Habilitations requises :

Permis B

Attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes

Compétences ou bases techniques en chaud, froid, électricité, maintenance

Pour postuler :

Prise de poste : dès que possible

Typologie contrat : Intérim en vue d’embauche CDI

Salaire : Taux horaire en fonction de vos compétences + Véhicule de service + Téléphone

Lieu : Interventions en Haute Garonne (31)

Candidature à : sylvie.petit@au-boulot.com