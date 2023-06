Tapissier-couturier d’ameublement H/F à Rodez (12)

Formez-vous durant 6 mois, à partir du 04/09/2023 à Rodez et devenez Tapissier-couturier d’ameublement H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Le couturier d’ameublement confectionne tout ce qui rend votre intérieur plus confortable. Avec un bout de tissu, il fabrique stores d’intérieur, voilages, dessus de lit, oreillers, housses…

Objectifs de la formation :

– Confectionner des décors de fenêtres et stores d’intérieur à l’unité ou en série

– Confectionner des housses de literie, sièges et coussins, à l’unité ou en série

– Installer et poser des éléments décoratifs sur chantier

Prérequis :

La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) est nécessaire.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.rodez@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).