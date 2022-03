TBS Education, l’excellence à la portée de tous

Reconnu pour son exigence académique (l’école fait partie du cercle très fermé des business schools mondiales triplement accréditées) et son adéquation aux enjeux des décideurs de demain, le Programme Grande Ecole de TBS se classe chaque année dans le Top 10 des meilleures Business School de France. Une reconnaissance qui dépasse désormais les frontières, son programme en cinq ans venant d’être accrédité par l’AMBA (Association of MBA). Une première ! Une distinction en phase avec l’une des ambitions du nouveau plan stratégique portée par sa directrice, Stéphanie Lavigne, à savoir une présence renforcée de l’établissement à l’international. En plus de ses campus à Barcelone (un nouveau site ouvrira ses portes en 2022) et Casablanca, TBS continue ainsi à nouer de nouveaux partenariats avec des écoles et des universités étrangères. Plus de 200 accords offrent aujourd’hui à ses étudiants des possibilités de mobilité, notamment à l’île-Maurice où elle fut la première grande école de management à s’être implantée en 2020.

Des programmes à la pointe de l’innovation

L’école s’appuie également sur son corps professoral pour monter en puissance sur les sujets de la RSE et du développement durable, de l’Intelligence Artificielle et de l’analyse des données, et enfin de l’aéronautique et du spatial, les thématiques développées par ses trois Centres d’excellence. En partenariat avec ses laboratoires de recherche et des entreprises partenaires, les enseignants contribuent à l’émergence de nouveaux concepts. « Leurs recherches irriguent bien sûr nos cours et nos programmes, à commencer par nos Mastères of Sciences (MSc). Elles nourrissent également nos six Certificats d’excellence, des parcours optionnels que les étudiants peuvent préparer afin d’acquérir une expertise en matière, par exemple, d’élaboration de nouveaux modèles d’entreprise alliant la rentabilité financière avec le bien-être social et la protection de notre planète », explique Anne Rivière, la directrice du PGE et des Msc. De quoi aider les étudiants à se différencier demain sur le marché du travail, à l’instar du double diplôme que tous obtiennent à l’issue de leur Master 2. De nombreuses spécialisations leur sont proposées, dont deux nouveaux diplômes d’ingénieur manager en lien avec l’Insa et l’EI Purpan.

Reste que l’école se veut plus inclusive encore que par le passé. « Depuis la rentrée, un système permet d’adapter les frais de scolarité en fonction des revenus des familles des étudiants boursiers, qui représentaient 28% de nos élèves sur l’année 2020/2021. La baisse peut atteindre jusqu’à 50% des coûts en L3 » , souligne Anne Rivière. L’accès à l’école de commerce et de management est également favorisé par le développement croissant de l’alternance. « Quinze de nos vingt-sept Msc peuvent désormais être préparés par cette voie que nous considérons véritablement comme une voie d’excellence. »

Ingrid Lemelle

Crédit photo TBS

