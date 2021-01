Dernière innovation signée du groupe toulousain Bizness, et premier outil numérique permettant de digitaliser et transformer des contenus de formation en expérience apprenante. « Storiz démocratise à grande échelle la formation nouvelle génération, en proposant un outil accessible à tous et par tous pour que l’engagement apprenant et le plaisir de se former deviennent réalité », explique Aude-Marie Rey, directrice associée Storiz et partenariats stratégiques,

Les formateurs sont ainsi « guidés pas à pas dans leurs créations digitales. Grâce à une interface intuitive comprenant un logiciel d’édition et une plateforme de diffusion, (ils peuvent) concevoir et personnaliser leurs) contenus de manière ludique et interactive ». Créer par exemple un Mooc, des mini-jeux, des vidéos ou des quiz, puis les combiner afin de créer des parcours hybrides. En toute autonomie et facilement promet Bizness !