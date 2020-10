A Toulouse, Station Web imagine les bureaux de demain

Le serial-entrepreneur toulousain Jérémy Dols vient de créer Station Web, un nouvel espace qui se targue d’être « un morceau » de Silicon Valley installé Route d’Espagne, à Toulouse. « Nous avons choisi ce nom car les cinq entreprises réunies dans cet incubateur partagent toute une activité liée au web et avec le terme Station nous avons voulu faire un clin d’œil sans prétention à Station F, l’accélérateur parisien », indique son créateur. Ce nouveau lieu n’a pas vocation à grossir et à accueillir des entreprises, comme les nombreux autres incubateurs de la place. « Nous ne sommes pas des loueurs de bureaux. Nous mutualisons les services pour nos sociétés. Une fois qu’elles auront grossi, l’objectif est qu’elles quittent la structure », indique le chef d’entreprise.

L’espace compte soixante postes de travail dédiés aux sociétés de Jérémy Dols et de son associé (Bonjour Senior, France Tombale, Hypnia matelas, Urbatek 31, Concept Usine). Des entreprises qui se spécialisent dans les secteurs du e-commerce, de l’immobilier et de la silver économie. « Nous souhaitions aménager les lieux en tenant compte des désirs de nos collaborateurs pour créer les bureaux de demain. Deux thèmes ont principalement émergé de nos échanges : la nature et comme à la maison. » Jérémy Dols s’est donc appuyé sur ces deux idées pour concevoir Station Web. Le projet démarré en fin d’année dernière s’est achevé en juin 2020. « À la sortie du confinement et après avoir télé-travaillé, nos salariés ont été ravis de retrouver un cadre adapté à leurs besoins. »

Un accent mis sur le développement durable

Ils disposent ainsi de plusieurs espaces de déconnexion, dont une salle de sieste, une salle de jeux équipée de consoles, de baby-foot, de jeux de fléchettes, mais également d’appareils de sport ou d’une douche. Des espaces de travail sous forme de cabanes ont aussi été installés, afin que les salariés se réunissent, reçoivent des clients ou échangent en visio. « Nous avons optimisé leur environnement. Nous avons supprimé les plafonniers pour les remplacer par des éclairages intelligents, qui compensent la lumière extérieure. Nous avons mis de la moquette au sol pour plus de confort, mais aussi des plafonds absorbants afin de minimiser le bruit », détaille Jérémy Dols.

Dans l’optique de protéger l’environnement, un recyclage a été mis en place pour les dosettes, les bouteilles ou le papier. Des végétaux ont été installés dans les bureaux. Une démarche « vertueuse » pour le chef d’entreprise. « Les salariés rendent à leur entreprise les investissements réalisés pour leur bien-être. Ils se sentent écoutés et sont contents de travailler pour une société où ils sont bien. » En pleine croissance, les différentes structures de Jérémy Dols recherchent des commerciaux ou des conseillers clientèle. Et une nouvelle entreprise devrait bientôt voir le jour dans cette Station Web.

Agnès Frémiot

Sur la photo : Station Web réunit cinq entreprises sur un plateau de 500 m2 imaginé pour le bien-être des salariés. Crédit DR