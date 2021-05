Stage Ingénieur DEVOPS Junior Août 2021 à Toulouse (31)

STRATEG.IN, entreprise créée en 2017, permet la croissance des TPE et PME grâce à la transition numérique et compte parmi ses clients des acteurs de premier plan.

Nous développons, implémentons et déployons des app sur-mesure chez nos clients.

Rattaché à un chef de projet technique, vous êtes à la frontière entre le développement et le déploiement en production des applications.

Etre Ingénieur DevOps chez STRATEG IN c’est évoluer dans une ambiance passionnée, épanouissante et propice à l’évolution.

Vos missions iront de la mise en place des outils de déploiement à la réalisation de la mise en veille technologique.

Vous serez garant de la sécurité, de la disponibilité et de la supervision des infrastructures et ferez évoluer les systèmes d’informations.

Les compétences pour relancer

#Docker #Ansible #Scripting #Jenkins #Kubernetes #Linux #ReactJS #NodeJS #ElasticSearch #MongoDB #Networking #GitLab #CI/CD

Pour transformer l’essai, la technique ne fait pas tout

#Orientation Client #Relationnel #Sens du Service #Esprit d’Equipe

Pour postuler :

https://strateg.in/recrutement