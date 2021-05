Stage Développeur Web Août 2021 à Toulouse (31)

Entreprise : STRATEG.IN, entreprise créée en 2017, permet la croissance des TPE et PME grâce à la transition numérique et compte parmi ses clients des acteurs de premier plan.

Nous développons, implémentons et déployons des applicatifs sur-mesure chez nos clients. Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons :

UN/UNE DÉVELOPPEUR WEB H/F (STAGE)

Mission : Dans le cadre d’un stage conventionné, vous serez amené(e) à réaliser le développement de plateformes Web et mobiles complexes pour le compte des clients de STRATEG.IN :

Gestion de projets

Méthodologie AGILE

Développement opérationnel

Revues d’avancement

Profil recherché :

Vous cherchez un stage long intéressant, vous êtes passionné d’informatique, curieux, force de proposition, vous êtes reconnu pour votre rigueur technique, vos capacités d’analyse, de synthèse et d’innovation. Vos qualités relationnelles et votre adaptabilité sont également des atouts indispensables pour réussir vos missions.

Environnement technique : Maîtrise des langages du Web :

HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, ReactJS, NodeJS, Python, MongoDB, Git

Force de proposition, intérêts pour les nouveaux outils/technologies du web.

Pour postuler :

https://strateg.in/recrutement/offres