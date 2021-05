Stage Développement Mobile Août 2021 à Toulouse (31)

STRATEG.IN vous offre l’opportunité de proposer et développer une app mobile pour le compte de nos clients.

Durant votre stage, vous découvrirez les facettes des différents métiers qui composent notre entreprise et serez acteur de son évolution.

En étroite collaboration avec les membres de l’équipe, vous participez et contribuez à toutes les phases de cette mission, à savoir :

Participer aux conceptions fonctionnelles

Développer la solution

Livrer tes développements

Tester leur bon fonctionnement

Compétences techniques

NodeJS/AngularJS, HTML5, CSS3, React Native (nous cherchons une personne proactive, autonome et ayant le goût du challenge)

Et si c’était vous

Vous aimez l’informatique, les nouvelles technologies.

Organisé(e) et Rigoureux(se), vous êtes capable de vous adapter aux process.

Vous avez envie d’être acteur durant votre stage.

Les indispensables

Bonne humeur, esprit d’équipe, dynamisme, sensibilité corporate.

Force de proposition et Autonome.

The cherry on the cake ?

Réaliser des analyses techniques et des études d’impacts en amont des développements

Concevoir des solut

Pour postuler :

https://strateg.in/recrutement/offres