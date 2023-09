Soudeur Assembleur Industriel H/F à Saint-Jean-de-Védas (34)

Formez-vous durant 5 mois, à partir du 30/10/2023 à Saint-Jean-de-Védas H/F et devenez Soudeur Assembleur Industriel en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de Soudeur Assembleur Industriel.

Le métier :

Le soudeur assembleur industriel exerce dans différents secteurs d’activités mettant en œuvre le travail des métaux.

Objectifs de la formation :

– Assembler et souder à plat des ouvrages métalliques avec les procédés de soudage semi-automatique et TIG

– Souder en toutes positions des ouvrages métalliques avec les procédés de soudage semi-automatique et TIG

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).