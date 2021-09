Soudeur Assembleur Industriel H/F à Alès (30)

L’industrie : un secteur qui recrute (vraiment)

225 000 embauches prévues en 2021, une tendance pour les prochaines années, dont 80% sont des emplois longue durée, profitez-en pour vous former dès maintenant en alternance.

→ Formation du 11 octobre 2021 au 16 septembre 2022 au centre Afpa d’Alès

Vous bénéficierez du réseau d’entreprises partenaires de l’Afpa pour intégrer une entreprise et effectuer votre alternance.

→ LE MÉTIER

Le soudeur assembleur industriel a pour mission la fusion et l’assemblage des pièces de métal réalisées. Il assure la réalisation des joints soudés sur des pièces métalliques de petite ou moyenne dimension avec les procédés de soudage semi-automatique.

→ PRÉREQUIS

Savoir lire, écrire, compter.

Être motivé·e par le secteur industriel

Être éligible au contrat d’apprentissage ou au contrat de professionnalisation

→ VALIDATION VISÉE

Titre Professionnel de Soudeur assembleur industriel - de niveau 3 (équivalent CAP/BEP) - délivré par le Ministère du Travail.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV par mail à Maroussia SOLIA maroussia.solia@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).