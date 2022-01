Serveur en Salle H/F à Perpignan Rivesaltes (66)

Formez-vous durant 5 mois, à partir du 07/06/2022 à Perpignan-Rivesaltes et devenez Serveur en Salle H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Il ne se contente pas d’un dîner presque parfait. Le serveur en restauration fait tout pour que les clients repartent satisfaits. Il les accueille, les place, les conseille sur les plats du jour et les vins, prend les commandes. Aux petits soins, il prépare les boissons, gère les réclamations et imprévus. Mais finit toujours par encaisser l’addition.

Objectifs de la formation :

Réaliser les travaux préalables au service en restauration

Accueillir, conseiller le client et prendre sa commande

Réaliser le service en restauration

Prérequis :

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter et de posséder des notions en langue anglaise : niveau A1 du CECRL.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).