Secrétaire assistant médicosocial / médicosociale H/F à Labege (31)

Devenez Secrétaire Assistant.e Médico-social.e en apprentissage en assurant le lien administratif et relationnel entre les équipes médicales et/ou sociales et les patients ou usagers.

Contribuez, organisez et sécurisez le parcours de soin et/ou social dans le respect des règles de confidentialité et du cadre réglementaire. Formation en alternance de 12 mois

Aisance à l’écrit et à l’oral en français

Etre demandeur d’emploi ou salarié ou en démarche individuelle ou/et en situation de handicap

L’ Apprentissage : - A partir de 16 ans jusqu’à 29 ans - Pour présenter le titre : être dans sa 18ième année - sans limite d’âge pour les personnes en situation d’handicap

La Professionnalisation : -> Demandeurs (e) d’emploi et salariés (e) - A partir de 16 ans jusqu’à 25 ans - Les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus

Pour postuler :

Illyana BRAHIMI | Conseillère formation - Relation apprenant/entreprise

07.84.71.45.20 - Illyana.brahimi@dopamine-formation.com

Groupe Dopamine Formation