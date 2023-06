Secrétaire assistant médico-social H/F à Montpellier - Saint Jean de Védas (34)

Formez-vous durant 6 mois, à partir du 21/08/2023 à Montpellier - Saint Jean de Védas et devenez Secrétaire assistant médico-social H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (Bac technique).

Le métier :

Dans le brouhaha d’un service hospitalier ou dans le murmure d’un cabinet médical, le secrétaire assistant médico-social veille au bon fonctionnement. De la prise de rendez-vous à l’admission, de l’encaissement des actes médicaux aux comptes-rendus médicaux ou opératoires, elle assure ces tâches en toute autonomie.

Objectifs de la formation :

– Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités

– Assurer l’accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l’usager

– Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l’usager

Prérequis :

– Niveau classe de première, terminale ou équivalent.

– Connaissances des fonctions de base du traitement de texte et du tableur, maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).