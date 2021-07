Secrétaire assistant H/F à Albi (81)

Rejoignez les équipes du Golf de Fiac en alternance et obtenez votre Titre Professionnel de Secrétaire assistant·e - niveau 4 (équivalent Bac).

Le golf de Fiac est à la recherche de son futur ou sa future alternant·e. 😄

UGOLF c’est 40 ans d’expérience dans son domaine et aujourd’hui le n°1 européen du golf en France. Notre réseau toulousain est constitué de 5 domaines dont celui de Fiac situé entre Lavaur, Castres et Graulhet.

→ MISSIONS

Les missions chez nous sont nombreuses et variées. Votre rôle sera en premier lieu d’assurer la satisfaction de chaque client de notre golf, l’accueil reste le point névralgique du fonctionnement de notre structure.

Ensuite nous pourrons selon votre profil vous confier des missions adaptées

Voici le profil que nous recherchons :

Avoir une ou plusieurs expériences en accueil clients

Faire preuve de curiosité et s’intéresser au domaine du sport (une connaissance du milieu golfique serait un plus)

Être capable d’échanger en anglais

Nous n’avons pas de niveau d’étude requis, nous recrutons un niveau de motivation ! 😉

Venez rejoindre une équipe dynamique dans un cadre de travail idéal.

Pour postuler :

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à Marie NETANJ marie.netanj@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).