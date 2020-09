Secrétaire Comptable H/F à Toulouse (31)

AU BOULOT – Agence d’emploi présente à Bordeaux, Agen et Toulouse, Auterive et Cazères propose de nombreuses missions (Intérim, CDD, CDI). Forte de nombreuses années d’expérience notre équipe met en relation chaque jour les entreprises en recherche de talents et les candidats à la recherche d’un boulot épanouissant.

Au Boulot agence d’emploi Labège recrute pour l’un de ses clients un Secrétaire Comptable H/F.

Vos Missions :

Vous réalisez la saisie des écritures comptables.

Vous effectuez le suivi et les lettrages des comptes.

Vous mettez les factures au paiement et émettez les virements.

Vous communiquez avec l’ensemble des fournisseurs et des partenaires extérieurs.

Votre Profil :

Vous disposez d’un diplôme dans le domaine administratif & Comptable et possédez une expérience d’au moins 1 an sur un poste de secrétaire comptable ou similaire.

Vous avez déjà travaillé sur le logiciel SAGE et avez une bonne maitrise du Pack Office en générale.

Vous avez de réelle qualité relationnelle et vous êtes rigoureux(se) et organisé(e).

Pour postuler :

Prise de poste : dès que possible

Type de contrat : Intérim jusqu’en octobre

Rémunération : selon profil

Horaire : 9h-12h30/13h30-17h

Lieu : 31500 Toulouse

Envoyer votre candidature à labege@au-boulot.com