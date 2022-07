Secrétaire Comptable H/F à Montpellier (34)

Formez-vous durant 8 mois et demi, à partir du 29/08/2022 à Montpellier et devenez Secrétaire Comptable H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (Bac).

Le métier :

Sa double compétence en secrétariat et comptabilité est très appréciée des TPE, associations ou autres petites structures. Le secrétaire-comptable assure aussi bien le suivi administratif du personnel que le contrôle des documents commerciaux et comptables, la planification des activités d’une équipe que le suivi de la trésorerie.

Objectifs de la formation :

Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités

Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources humaines

Assurer les travaux courants de comptabilité

Préparer la paie et les déclarations sociales courantes

Prérequis :

Niveau classe de 1re/terminale ou équivalent.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).