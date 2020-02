Tel est le nom du tout nouveau jeu d’évasion lancé par le Projet Voltaire, spécialiste de la remise à niveau en orthographe et en expression. Le contexte et la mission : "France, 2067, toute liberté de penser et d’écrire a disparu de la surface de notre planète, désormais gérée par une intelligence artificielle tyrannique. Vous êtes une recrue de la corporation Revolt-IA qui œuvre dans l’ombre pour reprendre le contrôle du serveur et libérer l’humanité de cet esclavage. Vous avez 75 minutes pour retrouver le code du serveur et maîtriser l’intelligence artificielle."

Ce jeu s’adresse aux enseignants, formateurs, responsables des ressources humaines... qui désirent appréhender une nouvelle forme de pédagogie ludique et de travail collaboratif pour renouveler les pratiques de formation des salariés, demandeurs d’emploi, étudiants etc.