Responsable gestionnaire d’une unité de production ou centre de profit H/F à Toulouse (31)

Formez -vous dès le 08/12/22 pendant 6 mois et vous pourrez postuler aux postes de chef·fe d’agence, responsable d’unité, directeur·rice adjoint·e de PME-PMI...

Cette formation se déroulant sur Toulouse avec des journées à distance (formateur·rice avec vous en ligne), vous amène à un titre professionnel de niveau BAC+2 : Responsable de petite et moyenne structure.

Au cours de cette formation, vous développerez les aptitudes et compétences pour :

Élaborer des outils de suivi et contrôle d’un projet

Mettre en œuvre les procédures de management des ressources humaines

Identifier la stratégie marketing et mettre en œuvre une politique commerciale

Analyser la situation économique et financière de l’entité

Formation prise en charge par la Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi.

Public : Demandeurs d’emploi, Salariés, Personnes en reconversion, Dirigeants d’entreprise. Nous recherchons avec vous les possibilités de prise en charge.

Pré-requis :

2 ans d’expérience minimum en responsabilité d’équipe ou de projet

Maîtrise des savoirs de base (informatique, français et capacités rédactionnelles)

Niveau IV (Bac) validé

Pour postuler :

S’inscrire sur une réunion d’information 👉 https://formation.bgeso.fr/reunion-information

Ou nous contacter ☎️ au 05 61 61 45 10 ou 📧 formationbgeso@creer.fr

Pour plus d’informations consulter notre site https://formation.bgeso.fr/