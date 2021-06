Responsable développement foncier H/F à TOULOUSE (31)

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT FONCIER H/F

Pour assurer son développement, SOPIC OCCITANIE recherche un responsable prospecteur /développeur foncier - confirmé (H/F).

La Direction régionale, idéalement située en centre-ville de Toulouse, vous propose de rejoindre une équipe dynamique et à taille humaine.

Vous aimez relever des défis et travailler dans un cadre privilégié : on vous attend !

Descriptif du poste :

Le prospecteur-développeur foncier a pour mission de rechercher, de négocier et d’acquérir des terrains à bâtir pour SOPIC OCCITANIE Promoteur immobilier pluridisciplinaire (logements / bureaux / commerces).

Poste à pourvoir immédiatement et en CDI.

Rémunération fixe selon profil + commissions et remboursement des frais professionnels.

Profil recherché :

Expérience souhaitée de minimum 4 ans sur ce type de poste

Sens commercial, organisation et dynamisme

Capacité à négocier, à argumenter et à convaincre pour prospecter et trouver des opportunités

Missions :

• Recherche d’opportunités foncières sur votre secteur (Occitanie)

• Prospection foncière sur le terrain

• Pré-études de faisabilité

• Négociations avec les propriétaires fonciers

• Animation et développement de votre réseau d’apporteurs d’affaires

Pour postuler :

SOPIC OCCITANIE

sopic-occitanie@sopic.fr