Responsable de petite et moyenne structure H/F à À DISTANCE avec regroupements sur Toulouse (31)

du 16/11/21 au 29/04/22

Les objectifs visés de cette formation :

Chef d’agence, responsable d’unité, directeur adjoint de PME-PMI (code ROME M1302)

Le responsable de petite et moyenne structure gère une unité dans ses fonctions ressources humaines, commerciale, production et financière. Il organise le fonctionnement et mobilise les moyens humains, matériels, financiers et techniques pour atteindre les objectifs fixés.

Cette formation a pour objectif de permettre l’animation d’équipe, le pilotage des opérations commerciales et de production, et la gestion des ressources financières. Elle permet également de préparer le passage du titre professionnel « Responsable de Petite et Moyenne Structure ».

Public :

Demandeurs d’emploi,

Salariés,

Personnes en reconversion,

Dirigeants d’entreprise,

Pré-requis :

Pré-requis : 2 ans d’expérience minimum en responsabilité d’équipe ou de projet

Maîtrise des savoirs de base (informatique, français et capacités rédactionnelles)

Niveau IV (Bac) validé

Projet validé en management d’entreprise ou d’unité

Pour postuler :

BGE Sud-Ouest - Centre de formation

64 Bd Silvio Trentin 31200 TOULOUSE

05 61 61 45 10

formationbgeso@creer.fr

www.formationbgeso.fr