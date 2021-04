Responsable de coordination touristique territoriale à Carcassonne (11)

Formez-vous durant 10 mois environ, du 17 mai 2021 au 18 février 2022, à CARCASSONNE et devenez Responsable de coordination touristique territoriale H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT).

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Coordonner le développement marketing d’un territoire

Assurer la faisabilité financière d’une action touristique

Contribuer au développement de la démarche qualité de l’accueil touristique

Mettre en œuvre des projets touristiques durables sur un territoire

ℹ️ + d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/animateur-de-tourisme-loc-1

➔ PRÉREQUIS

Niveau bac + 1 ou équivalent, avec un bon niveau de français à l’oral et à l’écrit.

Connaissances en anglais B1 du CECRL (exprimer des opinions sur des sujets abstraits ou culturels, donner son avis et rédiger des lettres ou prendre des notes).

Une première expérience significative d’au moins 2 ans dans le secteur du tourisme ou de la vente ou de la conduite de projet. Une expérience au sein d’un organisme réceptif (accueil du public) de type Office du tourisme est un plus.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.carcassonne@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.