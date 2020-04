Responsable d’activité prévoyance H/F à Toulouse (31)

La Mutuelle PREVIFRANCE (192 millions de chiffre d’affaires, près de 330 000 personnes protégées dont 8000 entreprises) fait partie des acteurs majeurs dans le secteur de la protection sociale.

Poursuivant son développement, elle propose à ses adhérents une large gamme de produits, tant sur son cœur de métier qu’en matière d’épargne-retraite et d’assurances de biens. Elle dispose également de son propre réseau de soins en optique, audioprothèse et dentaire.

Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons un Responsable d’activité Prévoyance. Dans le respect des procédures établies, vous animez, planifiez et organisez l’activité de l’équipe de gestion. Vous contribuez à l’amélioration organisationnelle du service et développez la performance de l’activité Prévoyance.

Vous êtes diplômé(e) d’une formation Bac+4/Bac+5

Vous justifiez d’une expérience de minimum 5 ans en management d’équipe et en assurance de personnes, plus précisément sur la prévoyance.

Vous êtes autonome, force de proposition et avez le gout du challenge.

Vous avez développé au cours de votre carrière des capacités managériales et relationnelles fortes.

Votre organisation, votre rigueur ainsi que votre sens du relationnel seront des atouts indispensables pour réussir dans ce poste.

Pour postuler :

Rejoignez une entreprise dynamique et engagée auprès de ses adhérents, qui saura reconnaître vos performances et développer vos compétences !

Déposez sans plus attente votre candidature sur l’espace recrutement de notre site internet : https://www.previfrance.fr/