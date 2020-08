Responsable Plannification H/F à Anet (28)

AU BOULOT Agence de Labège, recrute pour l’un de ses clients un Responsable Planification H/F.

Vos Missions

Vous réceptionnez les demandes des clients.

Vous contrôlez la qualité des informations fournies par le client.

Vous créez les dossiers dans le Système d’Informations.

Vous répartissez la charge de travail au sein de l’équipe du Bureau d’Etudes.

Vous suivez la réalisation des dossiers.

Vous vérifiez la qualité des données sortantes.

Vous garantissez le respect des délais pris avec le client

Vous proposez des solutions et arbitrez.

Vous faites le point avec l’équipe sur l’avancement des dossiers et des éventuelles difficultés rencontrées.

Vous pilotez les réunions téléphoniques de coordination avec les clients.

Vous vérifiez et transmettez en interne les informations pour la facturation et relancez le client.

Vous participez aux recrutements et à la montée en compétences des équipes.

Votre Profil

Justifiez idéalement de 2ans minium d’expérience sur un poste de Responsable planification ou similaire si possible dans un environnement type ESAT.

Des qualités managériales sont requises.

Vous avez des capacités rédactionnelles et maîtrisez le Pack Office.

Des connaissances en dessin seraient un atout supplémentaire.

Vous êtes rigoureux(se), autonome, organisé(e).

Pour postuler :

Prise de poste : dès que possible

Type de contrat : CDD de 6 mois en vue d’embauche

Rémunération : 1800-1900€/brut mensuels

Lieu : Anet (28260)

Candidature à : sylvie.petit@au-boulot.com