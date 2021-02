Responsable Petite et Moyenne Structure H/F à Toulouse (31)

Suivez la formation Responsable de Petite et Moyenne Structure avec BGE Sud-Ouest du 15 avril au 5 novembre 2021 à Toulouse.

A la clé ? Un titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT)

Le responsable de petite et moyenne structure gère une unité dans ses fonctions ressources humaines, commerciale, production et financière. Il organise le fonctionnement et mobilise les moyens humains, matériels, financiers et techniques pour atteindre les objectifs fixés.

A l’issue de cette formation vous saurez :

Élaborer des outils de suivi et contrôle d’un projet

Mettre en œuvre les procédures de management des ressources humaines

Identifier la stratégie marketing et mettre en œuvre une politique commerciale

Analyser la situation économique et financière de l’entité.

Demandeurs d’emploi : Formation financée à 100% par la Région Occitanie.

Autres situations : Possibilité de prise en charge CPF, FNE, OPCO … Nous contacter pour un devis.

Pour postuler :

Inscrivez-vous à une réunion d’informations :

https://formation.bgeso.fr/reunion-information

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur notre site web :

https://formation.bgeso.fr/produit/responsable-de-petite-et-moyenne-structure

formationbgeso@creer.fr

05 61 61 45 10

Référente pédagogique : Cécile Birochau