Responsable Méthodes H/F à Toulouse (31)

ROSSI AERO (300 personnes - 4 sites - CA de 35 millions €), sous-traitant de rang un de l’industrie aéronautique, recherche son

Responsable Méthodes H/F

Rattaché(e) au Responsable Méthodes Engineering du site, en interface avec l’ensemble des services, vous intégrez ce pôle hautement stratégique pour contribuer efficacement à la phase d’industrialisation du produit.

Ingénieur mécanique avec une dizaine d’années d’expérience professionnelle en méthodes et industrialisation produits en environnement aéronautique ont fait de vous l’expert technique rigoureux aux qualités d’organisation démontrées qui peut mener à bien cette mission très complète.

Si vous êtes un manager opérationnel, homme de production, en tant que chef de groupe de la partie méthodes, vous piloterez et prêterez main forte aux six techniciens de l’équipe. Vos interlocuteurs au quotidien : industrialisation des affaires, outils et outillages, FAO…

Adepte de la résolution de problèmes, utilisateur CATIA, gestionnaire de projets et de plannings, familier des outils de CAO, CFAI, ERP, OFFICE. Si, en pleine maîtrise de la fonction, vous recherchez un challenge évolutif en environnement exigeant,

Pour postuler :

Merci de déposer votre candidature sur notre site www.rh-partners.com sous la référence TO-REC-01608 ou via le lien suivants : http://www.jobs.net/j/JVQLCQqr