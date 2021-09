Responsable Comptable Financier Controlling H/F à Toulouse (31)

Votre agence PROMAN Toulouse Expertise recherche pour son client, l’un des leaders du marché français dans le secteur équipementier automobile, dans le cadre d’une mission de travail temporaire de 6 mois, un Responsable Comptable Financier Controlling (H/F).

Vos missions consistent à :

Assister la direction comptable et fiscale dans le cadre d’un contrôle fiscal

Préparer et vérifier les documents fiscaux et comptables exigés par l’administration fiscale

Mener les contrôles de cohérences des données collectées et en rédiger les synthèses

Coordonner la collecte d’informations et leur validation auprès des différentes fonctions supports et BU

Mettre en œuvre vos compétences d’audit sur les sujets suivants : Taxe foncière, TVA, CIR, Prix de transferts, Résultat fiscal

De formation Bac +5 de type école de commerce avec spécialisation finance, comptabilité, contrôle de gestion et/ou audit, DSCG ou encore IEP, vous justifiez d’une expérience de 8 ans minimum à un poste similaire.

Vous disposez d’un bon niveau d’anglais.

Vous maîtrisez Excel (TCD) et SAP.

Vous avez de l’expérience en industrie au sein de grands groupes ou de filiales de grands groupes.

Mission de travail temporaire de 6 mois à pourvoir dès que possible.

Salaire selon profil et expérience.

Pour postuler :

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à l’adresse mail suivante : toulouse.expertise@proman-interim.com