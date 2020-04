Responsable Comptable - CDI H/F à Blagnac (31)

Nous recherchons pour notre client sous-traitant d’ AIRBUS , acteur national & international, un(e) :

Responsable Comptable H/F (31) - CDI

Le poste est basé à Blagnac (31) rattaché à la DAF :

Vous assurez le suivi comptable de l’activité de l’entreprise.

En qualité de Référent, vous êtes une ressource sur les procédures et l’exécution comptable.

Vous participez activement à l’harmonisation des pratiques.

Vous assurez des missions transversales.

La filiale Finance, à laquelle vous êtes rattaché(e), gère les 6 structures du groupe avec l’appui d’un comptable déjà en place depuis une vingtaine d’année qu’il faut challenger.

> Rémunération Brute Annuelle 32-36 K (voir selon expérience)

Expérience en comptabilité générale & analytique

Maîtrise des logiciels informatiques de bureautique et de traitement comptable et fiscal, avec notamment de solides compétences sur des outils : SAGE, EXCEL

Bonne connaissance des normes juridiques, fiscales et comptables.

Excellente connaissance de l’environnement entreprise et de la stratégie.

Maîtrise de l’anglais

