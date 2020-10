Responsable Centre de comptabilité agricole H/F à Auch (32)

Le/la Responsable aura en charge la coordination des équipes comptables et financières ainsi que l’ensemble des salariés de l’association. Elle devra mettre en place une réelle stratégie de développement en coopération avec le Président de l’association et l’ensemble du conseil d’administration, structurer et permettre une organisation optimale des activités de l’ensemble de la structure.

Au-delà de la mise en place de réunions régulières, il s’agira d’assurer le suivi des adhérents, garantir la bonne marche administrative de la structure, être garant du respect des règles et des procédures.

Les missions comprennent également une dimension RH (gestion du temps de travail, recrutements, formation et entretien) et prospective/relationnelle avec les adhérents actuels ou futurs.

Nous recherchons une personne à fortes qualités managériales ayant acquis une expérience dans une structure similaire ou dans d’autres domaines d’activités.

De formation Bac+5 ou expérience équivalente, le/la candidat/e aura de grandes qualités relationnelles, pédagogiques et organisationnelles

Une expérience dans le domaine des ressources humaines et/ou dans le secteur de la comptabilité/finances serait un plus.

Le ou la candidat/e devra également avoir des affinités avec le monde agricole et ses acteurs.

Pour postuler :

herve.oule@gmail.com