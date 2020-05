Responsable Centre de Service Informatique H/F à Toulouse (31)

EQUADEX – Digital Friendly, Entreprise de Services du Numérique, 16% de croissance annuelle est structurée sur plusieurs axes métiers : Solutions Informatiques, Télécoms et Réseaux, Ingénierie Logicielle,

Consulting.

Dans le cadre de son développement, elle met en place la Certification ISO 27001, construit un DATA CENTER, agrandit ses bâtiments et recrute son :

RESPONSABLE CENTRE DE SERVICE INFORMATIQUE H/F

En véritable Chef d’Orchestre, vous devrez assurer la gestion et l’animation d’une équipe de 15 techniciens Helpdesk (de N0 à N2) et du service support dans son ensemble.

Si, issu d’une formation Bac + 2, après avoir acquis la légitimité technique indispensable au poste, vous recherchez les fonctions managériales pour lesquelles on vous reconnait des prédispositions ou si, après une expérience d’au moins deux ans dans un poste similaire, vous aspirez à rejoindre une équipe conviviale, à taille humaine, et que vous souhaitez en partager l’aventure et les valeurs, votre candidature nous intéresse et nous devrions vous intéresser…

Pour postuler :

Madame Sabine CISA

scisa.toulouse@rh-partners.com