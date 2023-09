Réparateur Matériels Outdoor H/F à Millau (12)

Formez-vous durant 8 mois, à partir du 17/10/2023 à Millau et devenez réparateur matériels outdoor H/F en obtenant une attestation de formation.

Le métier :

Le réparateur outdoor diagnostique, conseille, vend et répare le matériel de sport de plein air.

Objectifs de la formation :

– Participer à la vente et à la gestion du service après-vente des matériels outdoor.

– Réaliser le reconditionnement, la customisation et la réparation des matériels outdoor par collage ou sertissage.

– Réaliser le reconditionnement, la customisation et la réparation des matériels outdoor par piquage.

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.rodez@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).