Réparateur de matériel outdoor H/F à Millau (12)

Formez-vous durant 8 mois, à partir du 26/09/2023 à Millau et devenez Réparateur de matériel outdoor H/F !

Le métier :

Le réparateur outdoor diagnostique, conseille, vend et répare le matériel de sport de plein air. Vous serez amené.e à travailler sur des produits type bagagerie, sac à dos, textile habillement, mobilier extérieur, couchage, tente, embarcations gonflables, bâtons.

Objectifs de la formation :

– Diagnostiquer l’état du matériel outdoor confié et évaluer le travail nécessaire pour sa remise en état

– Etablir un devis en conséquence

– Informer et conseiller le client sur le bon usage et l’entretien de son matériel

– Réaliser la réparation

– Personnaliser ou customiser le produit par nécessité ou à la suite d’une demande spécifique d’un client

Pour postuler :

Envoyez votre CV à severine.bonnet@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.