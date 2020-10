Référent Technique - Topographie H/F à L’Isle Jourdain (32)

Rattaché(e) au Directeur des Opérations, vous serez en charge :

Gestion du planning et de l’organisation technique des activités (Préparation, suivi, contrôle).

Productions à valeur ajoutée tels que les levés topographiques particuliers, les détections multi-réseaux.

Fournir un support à la production grâce à la formation interne, aux contrôles de la qualité du travail, à l’organisation des contrôles « terrain », à la gestion de la matrice de compétences techniques.

Assurer l’intendance du parc matériel et son développement en collaboration avec le gestionnaire de matériel.

Apporter un support au service commercial dans la rédaction des mémoires techniques et à l’établissement du chiffrage.

De formation Ingénieur, vous justifiez d’une expérience (5 ans minimum) significative dans le domaine de la Topographie.

Vous êtes familier avec le management fonctionnel / opérationnel et de l’animation de réunion.

Vous maîtrisez l’utilisation du matériel de topographie (GNSS, niveau, station totale, tablettes avec Géovisual, Topocalc ou LAND2MAP…) .

Vous savez utiliser le matériel de détection, tel qu’un détecteur ou un Géoradar, et effectuer des relevés topographiques (cartographie, fond de plan…) et leurs calculs.

Rigoureux, organiser, vous faites preuve d’initiative et d’esprit d’équipe

