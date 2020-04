Rédacteur de production dépendance H/F à Balma (31)

L’Institut Supérieur Vidal, centre de formation, recherche pour un Grand Groupe d’Assurances, situé à BALMA, un Rédacteur de production dépendance h/f, dans le cadre de nos formations dans le domaine de l’Assurance du BAC+3 au BAC+5 en Alternance.

Vos missions :

Etudier, établir et gérer les contrats

Soumettre les dossiers de sélection médicale au Médecin conseil,

Accueillir et renseigner les intermédiaires et clients lors des plages téléphoniques définies

Travailler avec l’ensemble des interlocuteurs sur le sujet : support technique, médecin conseil, direction ,...

Partager les bonnes pratiques et les points d’attention avec les autres collaborateurs de l’équipe.

Assurer un reporting récurrent au manager

Connaître les fondamentaux de l’assurance, de la prévoyance, les régimes sociaux

Avoir une aisance à l’oral et notamment au téléphone

Rigueur rédactionnelle

Maîtrise de l’environnement informatique

Bon contact relationnel, savoir négocier et faire adhérer

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre candidature à admission@isv.fr