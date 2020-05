Rédacteur de prévoyance H/F à Balma (31)

L’Institut Supérieur Vidal, centre de formation, recherche pour un Grand Groupe d’Assurances, situé à BALMA, un Rédacteur de prévoyance h/f dans le cadre de nos formations dans le domaine de l’Assurance du BAC+3 au BAC+5 en Alternance.

Vos missions :

Service client prévoyance

Proposition de contrats et garanties

Analyse des risques sur le plan médical principalement

Prise en charge des souscriptions d’affaires nouvelles

Le Rédacteur Prévoyance Individuelle est un acteur reconnu par ses qualités humaines (empathie, écoute, analyse), son organisation efficace, son autonomie, sa communication, ses capacités d’adaptation au changement et son accompagnement sur les dossiers qui lui sont confiés.

Vous êtes proactif dans votre montée en compétence, force de proposition et recherchez régulièrement du feed-back auprès de votre manager, des supports et de vos collègues.

Vous veillez à la mise en œuvre au quotidien des aspects sécuritaires (dont le respect de la confidentialité des données médicales) et de conformité.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre candidature à admission@isv.fr