Rédacteur d’Actes Immobilier - CDI H/F à Tarascon-sur-Ariège (09)

Notre client recherche un(e) :

Rédacteur d’Actes Immobilier H/F (09) - CDI

Vos missions seront :

La prise de contact avec les différents interlocuteurs et intervenants

La collecte des différentes pièces inhérentes aux dossiers

Les relances et suivi des pièces

Effectuer des recherches documentaires, les transmettre ou les exploiter

La rédaction des actes courants de façon autonome (immobilier)

La prise de rendez-vous clients

La gestion des dossiers

Rédacteur d’Actes Immobilier (09) - CDI 35 h

Mercredi ou vendredi après-midi de repos

Télétravail possible

Rémunération 3200 € Brut

Secteur de Tarascon-sur-Ariège

Le poste de Rédacteur d’Actes Immobilier (09) en CDI est fait pour vous.

Vous souhaitez intégrer une office notarial et dont l’épanouissement de ses collaborateurs est primordial, pour le poste de Rédacteur d’Actes Immobilier H/F (09) .

Vous avez :

Une grande qualité d’écoute et le sens du relationnel

Le sens des valeurs morales et l’éthique liée aux métiers

De la réactivité

L’esprit d’équipe

La capacité à mener plusieurs tâches de front

De formation notarial serait un plus.

Vous avez une expérience de 4 à 5 ans minimum au sein d’une office notariale.

Alors n’attendez plus, ce poste de Rédacteur d’Actes Immobilier (09) est pour vous !

Confidentialité assurée

Pour postuler :

Solead RH est un cabinet de chasse de tête & de recrutement Toulousain, issu du terrain depuis plus d’une dizaine d’années, nous relevons chaque challenge en accord avec vos valeurs, avec un service de proximité.

Nous accompagnons notre client dans leur recrutement suivant, ainsi que dans la sélection de leurs futurs collaborateurs.

