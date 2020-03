Reconversion : un cursus UX à Montpellier

L’école montpelliéraine Objectif 3D forme aux métiers du cinéma et du jeu vidéo. Elle prépare ainsi à la profession d’infographiste 3D pour les films d’animation et le jeu vidéo. Les enseignements sont ouverts à tous les bacheliers, quelle que soit leur section, mais également aux personnes en reconversion professionnelle.

L’établissement se double d’Objectif 3W, un centre de formation professionnelle spécialisé dans les métiers du webdesign, webdevelopment et webmarketing. Cette structure compte uniquement des apprentissages professionnalisants. Depuis la rentrée 2019, Objectif 3W propose un nouveau cursus de Designer UI /UX. Il s’adresse aux demandeurs d’emploi ainsi qu’au public en reconversion. Il exige au préalable un certain sens artistique, des connaissances de l’environnement informatique et un intérêt pour la culture web et le design d’interfaces web. Ses débouchés se trouvent dans la conception et l’amélioration d’interfaces numériques.

Le Titre professionnel de Designer web d’Objectif 3W vient également d’être ouvert à distance.

5950 euros