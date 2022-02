Quelles sont les ambitions de recrutement de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées ?

Christophe Le Pape, vous êtes le nouveau président du directoire de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées (CEMP), quels sont les axes de votre plan stratégique 2022-2024 ?

Il s’agit d’engager un plan de développement et de transformation. Développement de notre activité, avec un objectif de 100 millions d’euros de résultats net en 2024 (contre 86 millions en 2020). Nous souhaitons continuer à être aux côtés des « faiseurs » de l’économie du territoire : particuliers, entreprises, collectivités, acteurs de l’ESS.... Mais aussi conquérir davantage d’entreprises, tout particulièrement des secteurs de l’aéronautique, du tourisme, de la santé et de l’agroalimentaire.

Le second axe est celui de la transformation, en adéquation avec les attentes de la société, de nos clients et de nos collaborateurs. Nous voulons être une banque moderne, attractive et désirable !

Comment allez-vous vous y prendre ?

Je suis arrivé récemment et j’ai eu l’occasion d’échanger avec de nombreux collaborateurs qui sont sensibles à notre ancrage régional, l’ADN de la CEMP, et à cette relation de proximité avec nos clients. Ils aspirent toutefois à plus d’autonomie et de responsabilités. Je souhaite donc que chaque agence fonctionne à l’avenir comme une unité économique propre, l’enjeu étant de redonner du sens à nos métiers, et de contribuer ainsi à la satisfaction client. Nos 172 agences seront également rénovées.

Nous avons en outre un vaste programme de démolition reconstruction de notre siège social historique, situé avenue Maxwell, à Lardenne. Ce sera l’occasion de repenser les usages de nos locaux et de mettre en œuvre une académie interne. Un marqueur emblématique de notre plan stratégique !

Quelle sera sa fonction ?

Ce sera un endroit dans lequel les jeunes seront acculturés à notre histoire et nos valeurs. Un lieu dédié surtout à la formation de nos collaborateurs. Nos métiers exigent de multiples compétences techniques, commerciales, juridiques… sur une très grande palette de produits qui évoluent, tout comme les réglementations. Cette académie sera donc un facteur clé de l’employabilité de nos salariés, qui pourront venir s’y nourrir, progresser et évoluer. Je souhaite qu’elle puisse aussi favoriser le sentiment d’attachement et de fierté d’appartenance à la CEMP.

Vos ambitions de recrutement sont également très fortes.

Nous avons en effet la volonté d’intégrer 1000 personnes au cours des trois prochaines années, soit 300 à 350 contrats par an : en CDI (120/130), CDD et alternance (70/80), la formation des jeunes restant un engagement fort de la politique de la CEMP.

Une grande majorité des embauches portera sur les fonctions commerciales, mais nous aurons besoin de renforcer aussi nos fonctions support en contrôle de gestion, comptabilité, RH, back office… Des embauches que nous réalisons tout au long de l’année, sur l’ensemble du territoire.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

@Olivier Rouvreau Pieraggi.