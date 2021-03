Quelles sont les ambitions de Burger King dans son fief occitan ?

Combien les restaurants Burger King envisagent-ils de recrutements en 2021 ?

Burger King va recruter environ 600 personnes afin de créer les équipes de la dizaine de restaurants qui vont voir le jour en 2021. Six ouvertures auront lieu avant l’été. Ces postes sont localisés à travers toute la région, notamment en Hérault, à Agde et Lunel, mais aussi à Toulouse, Rodez, Perpignan ou encore Mende. Les restaurants en projet sur le second semestre sont situés dans l’Aude, le Gard, la Haute-Garonne, l’Hérault et le Tarn. Des recrutements vont également être réalisés tout au long de l’année pour la trentaine de restaurants déjà ouverts en Occitanie.



Quelles sont les fonctions recherchées ?

Pour créer ou venir compléter les équipes en restaurant, nous recherchons des directeurs, des managers et des équipiers. Les encadrants doivent pouvoir coordonner des équipes et gérer quotidiennement les restaurants, mais aussi garantir la qualité et le service auprès de nos clients. Les équipiers préparent les burgers et participent à la bonne tenue des lieux.

Quelles sont les compétences demandées ?

En fonction de l’emploi, nous demandons à nos futurs collaborateurs certaines compétences qui relèvent davantage de leur personnalité et de leurs expériences que de leurs diplômes. Ainsi, un directeur de restaurant devra avoir l’âme d’un leader, l’envie de mener à bien une nouvelle aventure ou encore des précédentes expériences professionnelles réussies. Un manager devra, lui, avoir le sens des responsabilités, le goût du challenge et être ambitieux. Pour nos équipiers, nous privilégions des personnes dotées d’un fort esprit d’équipe, d’une envie de grandir professionnellement et dont les horaires sont flexibles.

À quoi êtes-vous attentifs au niveau du savoir-être dans vos embauches ?

Le savoir-être est très important. Au-delà de la politesse et du respect, la convivialité, l’esprit d’équipe et le sourire sont des atouts pour les candidats qui postulent chez nous.

Quel est le calendrier de ces recrutements ?

Il se fait en deux temps. Quelques mois avant l’ouverture, nous enclenchons le recrutement de l’équipe encadrante qui partira en formation pendant neuf semaines. Puis, quelques semaines avant l’ouverture, nous lançons celui des postes d’équipiers, avec l’aide des agences locales de Pôle emploi et des Missions locales. Très souvent, des réunions d’informations collectives sont mises en place par Pôle emploi pour accompagner le recrutement et permettre aux candidats de s’informer sur les postes et le secteur.



Quelles sont les perspectives d’évolution au sein de votre société ?

Chez Burger King, les salariés ont de vraies opportunités d’évoluer en interne ! Il n’est pas rare qu’une personne commençant en tant qu’équipier devienne en l’espace de trois à quatre ans manager, puis directeur de restaurant. C’est possible grâce à la formation continue destinée à nos collaborateurs tout au long de leur parcours. Aujourd’hui, 80% des encadrants sont issus de la promotion interne.

Propos recueillis par Louise Lané

Pour candidater : emploi.burgerking.fr