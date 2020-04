Pyrénées-Orientales : les recruteurs anticipent la sortie de crise

Un salon en ligne met actuellement en relation certains employeurs du département des Pyrénées-Orientales avec les candidats en vue de la fin de la période de confinement. Organisée par Pôle emploi, l’opération vise à anticiper leurs recrutements et leur permettre de reprendre ainsi rapidement une activité à la sortie. « La date réelle d’embauche sera déterminée en fonction de la date de fin de confinement annoncée par le gouvernement », indique l’opérateur.

Sept entreprises participent pour l’instant à ce salon, dont l’opérateur du tourisme social VTF Clair Canigou, à la recherche d’hôtes d’accueil, d’animateurs, de personnel de cuisine et de salle... Le centre d’accueil d’enfants et d’adolescents l’Auberge de la Baliu souhaite recruter cuisinier, plongeur, magasinier, chauffeur de bus... La Fondation Jean Moulin est elle aussi à la recherche de personnel de cuisine et d’animateurs de vacances. L’Auberge de Saint-Paul va embaucher des cuisiniers et serveurs. Etc.

Ce salon en ligne se déroulera jusqu’à début juillet. Il devrait accueillir régulièrement d’autres « exposants ».