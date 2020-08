Près de Toulouse, Sinéo fait le choix de l’insertion

À Saint-Alblan, Sinéo se spécialise dans le nettoyage automobile de précision auprès des concessionnaires. Le réseau, créé en 2004, fait la part belle à l’écologie et au social. Sa spécificité est en effet de nettoyer les véhicules sans eau et à la main, en utilisant uniquement des produits écologiques et respectueux de l’environnement. Mais l’entreprise emploie aussi de nombreuses personnes en parcours d’insertion.

Pour faire face à son turn-over naturel et à sa croissance, elle va ainsi recruter une trentaine de préparateurs en 2020. Un permis de conduire et une voiture, ainsi qu’une bonne condition physique, sont les seuls prérequis pour rejoindre la société, également implantée à Béziers et Montpellier en Occitanie...

