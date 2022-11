Préparateur de commandes en entrepôt H/F à Montauban (82)

Formez-vous durant 3 mois et demi, à partir du 19/12/2022 à Montauban et devenez Préparateur de commandes en entrepôt H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (BEP/CAP).

Le métier :

Agencer les commandes sur la palette, emballer, étiqueter, faire des allers retours entre la zone de stockage et la zone de préparation… est devenu un jeu pour le préparateur de commandes en entrepôt.

Objectifs de la formation :

Préparer, emballer et expédier les commandes à l’aide d’un chariot à conducteur porté de catégorie 1A.

Prérequis :

Prérequis : Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter et utiliser un matériel numérique (clavier, écran, ordinateur).

Une Aptitude médicale au port de charge et à la conduite de chariots élévateurs à conducteur porté de la catégorie 1A de la R489 de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) est nécessaire pour exercer l’emploi.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montauban@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).