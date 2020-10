Préparateur de commande H/F à Montauban (82)

Formez-vous durant 10 mois en alternance, de fin novembre 2020 à mi-août 2021, avec l’AFPA de Montauban et FORMAPSOTE et devenez Préparateur de Commande H/F chez La Poste obtenant le Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de préparateur/trice de commandes en entrepôt.

À PROPOS DE LA POSTE

La Poste est une société française principalement présente en tant qu’opérateur de services postaux, banque, assurance, opérateur de téléphonie mobile, fournisseur de services numériques et de solutions commerce, commerce en ligne et collecte et vente de données.

➔ LE MÉTIER

Agencer les commandes sur la palette, emballer, étiqueter, faire des allers retours entre la zone de stockage et la zone de préparation… est devenu un jeu pour le préparateur de commandes en entrepôt.

➔ PRÉREQUIS

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à corinne.ros-amor@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.