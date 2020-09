Préparateur de commande H/F à Montauban (82)

Formez-vous durant 3 mois et demi environ, du 19 octobre 2020 au 11 décembre 2020, à MONTAUBAN et devenez Préparateur de commande H/F chez Denjean à Montbartier (82) en obtenant un Titre professionnel délivré par le ministère de l’Emploi de niveau 3 (CAP/BEP).

➔ LE MÉTIER

Agencer les commandes sur la palette, emballer, étiqueter, faire des allers retours entre la zone de stockage et la zone de préparation… est devenu un jeu pour le préparateur de commandes en entrepôt.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Effectuer les opérations permettant d’assurer la préparation des commandes en utilisant un chariot automoteur de manutention à conducteur porté de catégorie 1.

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/preparateur-de-commandes-en-entrep-1

➔ PRÉREQUIS

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à corinne.ros-amor@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail ou par téléphone au 06 86 66 81 71.