Plombier-chauffagiste H/F à Rodez (12)

Formez-vous durant 8 mois environ, du 31 mars 2021 au 26 novembre 2021, à RODEZ et devenez Plombier-chauffagiste H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) d’installateur/trice en thermique et sanitaire.

➔ LE MÉTIER

Le plombier-chauffagiste, appelé aussi Installateur en Thermique et Sanitaire, fait apparaître l’eau, le chauffage, la climatisation dans les habitations. Il équipe, pose, raccorde et entretient radiateurs, des chaudières, chauffe-eau fonctionnant aussi bien au gaz, fuel, charbon, bois qu’au solaire, installe VMC, baignoire, lavabo et évier.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Réaliser des éléments d’installations de chauffage et de sanitaire

Préparer la mise en œuvre d’installations individuelles de chauffage et de sanitaire dans une démarche de développement durable

Réaliser des installations collectives de chauffage et de sanitaire

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/plombier-chauffagis-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.rodez@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.